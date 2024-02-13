Курс валют на 13 лютого: долар та євро продовжують дорожчати

13 лютого офіційний курс гривні знову ослаб проти долара та євро, в банках долар та євро відповідно подорожчали.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,69 – 38,29 грн проти котирувань у 37,86 – 38,28 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,41 – 41,59 грн проти курсу 41,07 – 41,34 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,8951 грн, євро – 40,8092 грн (напередодні долар – 37,6234 грн, євро – 40,5129 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,8 - 38,3 грн (курс на 12 лютого – 37,6 - 38,1 грн);

Євро – 40,8 - 41,55 грн (курс на 12 лютого – 40,63 - 41,35 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,7 – 38,3 грн;

Ощадбанк – 37,8 - 38,3 грн;

Укрексімбанк – 37,9 - 38,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,17 грн за долар, в Ощаді – 38,25 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,16 грн.

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