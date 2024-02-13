Ціни на нафту дещо зросли через напруженість на Близькому Сході

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Нафта трохи подорожчала на тлі геополітичної напруженості на Близькому Сході, але очікування щодо зниження процентних ставок ФРС стримують зростання.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,7 дол до 82,07 дол за барель. ЦІна американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) також подорожчала на 0,1 дол до 77,02 дол за барель.

Ціни на нафту майже не змінилися під час торгів 12 лютого, після того, як минулого тижня вони зросли на 6%.

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Конфлікт на Близькому Сході, а саме дії єменських хуситів, які атакують міжнародні судна у Червоному морі, утримує ціни на високому рівні.

Однак занепокоєння щодо процентних ставок обмежило зростання цін на нафту. ФРС повідомила, що січневе опитування споживчих очікувань показало, що прогноз інфляції через рік і п'ять років не змінився, і обидва показники залишаються вищими за цільову ставку ФРС у 2%.

Якщо інфляційні побоювання відтермінують зниження процентної ставки ФРС, це може знизити попит на нафту, сповільнивши економічне зростання.

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Учасники ринку очікують промислових даних по запасах сирої нафти в США. Чотири аналітики, опитані Reuters, в середньому оцінили, що запаси нафти зросли приблизно на 2,6 млн барелів за тиждень до 9 лютого.

Додається, що організація країн-експортерів нафти також планує оприлюднити свій щомісячний звіт про стан нафтового ринку. Член ОПЕК Ірак заявив 12 лютого, що він дотримується рішень організації і буде видобувати не більше 4 млн барелів на добу (.

ОПЕК та її союзники, включаючи Росію, відомі як ОПЕК+, вирішать у березні, чи продовжувати добровільне скорочення видобутку нафти, яке було запроваджено в першому кварталі.

Економічна правда.











