На Полтавщині стався витік газу, без постачання 1500 споживачів
Понеділок, 12 лютого 2024, 16:33 -
Працівники "Полтавагазу" виявили витік на газопроводі в Полтавській області. Без газопостачання до 1500 споживачів.
Про це повідомляє глава Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"На газопроводі в Новосанжарській громаді працівники "Полтавагазу" виявили витік. Щоб ліквідувати аварію, тимчасово призупинили газопостачання до близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах", – йдеться у повідомленні.
На місці працюють фахівці й необхідна техніка, щоб оперативно усунути витік. Як тільки бригади завершать необхідні роботи газопостачання відразу відновлять, додав Пронін.
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Економічна правда
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