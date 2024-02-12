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На Полтавщині стався витік газу, без постачання 1500 споживачів

Понеділок, 12 лютого 2024, 16:33 - Економічна правда

Працівники "Полтавагазу" виявили витік на газопроводі в Полтавській області. Без газопостачання до 1500 споживачів.

Про це повідомляє глава Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На газопроводі в Новосанжарській громаді працівники "Полтавагазу" виявили витік. Щоб ліквідувати аварію, тимчасово призупинили газопостачання до близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють фахівці й необхідна техніка, щоб оперативно усунути витік. Як тільки бригади завершать необхідні роботи газопостачання відразу відновлять, додав Пронін.

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Економічна правда

газ
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