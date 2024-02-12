Конфлікт на Близькому Сході загрожує розвитку світової економіки - МВФ

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Світова економіка продовжує зростати і демонструвати стійкість перед різними війнами та геополітичними кризами, однак конфлікт на Близькому Сході матиме ширші наслідки.

Про це заявила головний виконавчий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, передає DW.

"Ця надзвичайна невизначеність посилює проблеми для економік, які все ще відновлюються після попередніх потрясінь. Подальше розширення конфлікту посилить економічний збиток", - сказала Георгієва.

МВФ знизив свій прогноз зростання економіки Близького Сходу і Північної Африки з 3,4% до 2,9%, а перспективи регіону назвав вкрай невизначеними через велику кількість ризиків.

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До них Фонд відніс загрозу поширення війни в секторі Гази на сусідні з Ізраїлем країни, а також подальші перебої в торгівлі через атаки на судна в Червоному морі.

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Ізраїль планує випустити значні обсяги облігацій для покриття витрат, що викликала війна з ХАМАС.

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