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ГУР підтвердило, що росіяни мають термінали Starlink

Неділя, 11 лютого 2024, 13:14 - Українська правда

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті.

Про це повідомляє ГУР

Розвідка зазначає, що радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї ОДШБр ЗС РФ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

У ГУР наголосили, що масштаб використання росіянами  терміналів Starlink на війні зростає і "починає набирати системного характеру".

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