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З початку великої війни Нідерланди виділили Україні 300 мільйонів євро прямої підтримки

Четвер, 1 лютого 2024, 20:45 - Олексій Павлиш
 
getty images

Від початку повномасштабної війни уряд Нідерландів спрямував до держбюджету України близько 300 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство фінасів України за результатами онлайн-зустрічі міністра Сергія Марченка з новопризначеним міністром фінансів Нідерландів Стівеном ван Веєнбергом.

"Залучені 300 млн євро прямої бюджетної підтримки стали вагомим внеском у забезпечення макрофінансової стабільності в умовах невизначеності", - заявив Марченко.

Під час зустрічі сторони також наголосили, що вилучені активи Росії мають стати фундаментом для подальшого фінансування відновлення та української економічної стабільності в майбутньому.

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Міністр фінансів Нідерландів додав, що країни ЄС наразі активно проводять дискусії щодо можливості спрямування російських активів на користь України.

Економічна правда

Нідерланди Мінфін гроші Україна
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