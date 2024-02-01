З початку великої війни Нідерланди виділили Україні 300 мільйонів євро прямої підтримки
Від початку повномасштабної війни уряд Нідерландів спрямував до держбюджету України близько 300 млн євро.
Про це повідомляє Міністерство фінасів України за результатами онлайн-зустрічі міністра Сергія Марченка з новопризначеним міністром фінансів Нідерландів Стівеном ван Веєнбергом.
"Залучені 300 млн євро прямої бюджетної підтримки стали вагомим внеском у забезпечення макрофінансової стабільності в умовах невизначеності", - заявив Марченко.
Під час зустрічі сторони також наголосили, що вилучені активи Росії мають стати фундаментом для подальшого фінансування відновлення та української економічної стабільності в майбутньому.
Міністр фінансів Нідерландів додав, що країни ЄС наразі активно проводять дискусії щодо можливості спрямування російських активів на користь України.
Економічна правда