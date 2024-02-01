Україна використовуватиме будівельні відходи від руйнувань для відбудови 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури використовуватиме підходи циркулярної економіки для відбудови України.

Про це йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.

За даними органів місцевого самоврядування, станом на кінець 2023 року, по всій країні утворилося більше 450 тис тонн будівельних відходів від руйнувань, зазначили у відомстві.

"Поки в Україні немає традиції глибокої переробки будівельних відходів, показник ресайклінгу становить 6% від загальної кількості. Але у баченні великої відбудови країни ці відходи ми розглядаємо як можливий майбутній ресурс для будівельної галузі", – зазначила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.

Реклама:

За її словами, вирішення цієї проблеми має відбуватися комплексно за наступними основними напрямками:

створення необхідної нормативної бази щодо технології сортування й переробки відходів та налагодження відповідних технологічних процесів;

розроблення каталогу будівельної продукції, виготовленої із застосуванням сировини на основі перероблених відходів;

подальша розробка стандартів щодо виготовлення такої будівельної продукції.

Переробка відходів від руйнувань включає сортування, обробку, виробництво та транспортування. Все це потребує значних фінансових вкладень, тому з боку держави мають бути розроблені відповідні економічні моделі, а також встановлені цільові показники переробки відходів від руйнувань та норми щодо обовʼязкового використання певного відсотку вторинної сировини в проєктах відновлення, додала Козловська.

Читайте також: Проблема на трильйон. Що Україна робитиме із сотнями тисяч тонн сміття, створеного росіянами

Реклама:

Економічна правда