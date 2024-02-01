Банк Англії залишив базову процентну ставку на рівні 5,25%

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Банк Англії прогнозовано зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25% річних.

Про це йдеться у заяві британського регулятора.

"Усе йде в потрібному напрямку", - заявив голова регулятора Ендрю Бейлі. Інфляція у Великій Британії знизилася з 10% рік тому до 4% у грудні минулого року. За прогнозами Банку Англії, у другому кварталі 2024 року вона становитиме цільові 2%.

За те, щоб зберегти ставку незмінною, виступили шість членів комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії, двоє наполягали на її підвищенні до 5,5%, ще один - на зниженні до 5%.

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Рішення Банку Англії збіглося з прогнозами аналітиків, зазначає The Guardian. Попри те, що ставку не підняли, вона залишається на максимумі за останні 16 років, зауважує газета.

Банк Англії прогнозує, що інфляція тимчасово знизиться до цільових 2% у другому кварталі 2024 року, але потім знову зросте в третьому і четвертому кварталах і наприкінці року становитиме 2,75%.

Економічна правда

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