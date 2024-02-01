У ФДМУ розглядають можливість відновити на ОПЗ профільну діяльність
Одеський припортовий завод наразі працює за непрофільними напрямками, але Фонд держмайна розглядає можливість розпочати на підприємстві роботу за основним профілем.
Про це розповів голова ФДМУ Віталій Коваль в інтерв’ю виданню Liga.net.
"Сьогодні підприємство працює за непрофільними напрямками: виробляє кисень та азот. Крім цього, займається перевалкою зернових. Але ця діяльність приносить лише дохід для фінансування основних витрат товариства, щоб утримувати колектив та виплачувати левову частину зарплати", - сказав Коваль.
"Зараз ми розглядаємо можливість розширення діяльності. ОПЗ – це можливість вантажити багатотонні судна. Він фактично виконує роль глибоководних портів", - додав голова Фонду.
Він також не виключив можливість запуску на підприємстві виробництва профільної продукції – аміаку.
"Ми не виключаємо можливості його запуску за основним профілем. Але для того щоб це зробити, нам потрібна безпекова складова. Щоб, наприклад, у виробництво аміаку не прилітали ракети", - зауважив очільник Фонду.
Потенційних інвесторів, які виявляють інтерес до ОПЗ стримує саме безпекова складова.
"ОПЗ завжди цікавитиме промислових інвесторів, через можливість завантаження аміаку на кораблі одразу на місці виробництва. Але в потенційних інвесторів є певний острах. Через відсутність страхування воєнних ризиків", - пояснив Коваль.
Для надання інвесторам певних гарантій ФДМУ співпрацює з Експортно-кредитним агентством, яке може дати міжнародним інвесторам страхування діяльності в Україні.
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Нагадуємо:
У березні 2023 року САП та НАБУ викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 400 млн грн коштів держпідприємств, серед яких АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
Перший епізод — щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі), другий – на "Об’єднаній гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ).
Підозрюваним інкримінували легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.