Бізнес знову погіршив оцінку перспектив: найпесимістичніша ситуація в будівництві

У січні бізнес погіршив оцінки результатів та перспектив діяльності - індекс очікувань ділової активності знизився до 41,0 з 45,7 у грудні 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор зазначає, що погіршенню очікувань сприяли:

посилення інтенсивності бойових дій;

невизначеність щодо строків та обсягів зовнішньої фінансової допомоги;

блокада західних кордонів;

зростання виробничих витрат на посилення кіберзахисту;

брак кваліфікованих кадрів;

сезонне послаблення економічної діяльності на початку року.

Підприємства промисловості посилили песимістичні очікування щодо результатів своєї економічної діяльності, зважаючи на зростання тиску з боку виробничих витрат та логістичні труднощі з перетином західного кордону: секторальний ІОДА у січні знизився до 43,7 (у грудні – 46,9).

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Підприємства торгівлі другий місяць поспіль прогнозували погіршення своїх економічних результатів на тлі подорожчання імпорту через блокування західних кордонів, високі ціни на пальне та сповільнення попиту: секторальний індекс у січні знизився до 38,9 з 46,9 у грудні.

Підприємства сфери послуг вчергове посилили негативні оцінки результатів поточної діяльності, зважаючи на зниження попиту внаслідок підвищення власних тарифів та безпекові ризики: секторальний індекс становив 40,4 порівняно з 44,0 у грудні.

Підприємства будівництва четвертий місяць поспіль надали найпесимістичніші серед інших секторів оцінки економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на інтенсивні бойові дії, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор: індекс становив 31,9 (у грудні – 42,1).

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"Усі учасники опитування прогнозували здорожчання власної продукції та послуг на тлі посилення очікувань щодо прискорення темпів зростання закупівельних цін. Оцінки щодо зайнятості погіршилися. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – в секторі будівництва", - резюмували в Нацбанку.

Економічна правда