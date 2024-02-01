Ринок нових легкових авто у січні зріс майже на 50%: що купували українці

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У січні в Україні було продано близько 4,4 тисячі нових легкових авто, що на 47% більше ніж у січні 2023 року.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників "Укратопром".

Зазначається, що від показника довоєнного січня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 24%.

А майже аналогічний обсяг продажів січневий ринок демонстрував у 2017 році.

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Найбільше у січні було продано автівок японської марки Toyota - 764 авто. Відносно січня 2023 року реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 31%.

Другою за популярністю маркою стала французька марка Renault - 504 одиниць та покращила свій минулорічний показник у 2,6 раза.

Також до п’ятірки лідерів увійшли Volkswagen – 476 од. (+133%), Skoda - 312 од. (+33%) та Nissan з результатом 188 авто, що у 4,6 раза більше, ніж торік.

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До топ-10 найпопулярніших марок увійшли Hyundai – 177 од. (+11%); Suzuki – 160 од. (-13%); Peugeot – 159 од. (+657%); Lexus – 151 од. (+66%); Mazda – 149 од. (+54%).

В Укравтопромі відзначили, що бестселером січня 2024 року став кросовер Renault Duster, який знайшов 479 покупців.

Економічна правда