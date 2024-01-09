Регулятори ЄС перевірять інвестиції Microsoft у OpenAI

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Фінансова підтримка корпорацією Microsoft компанії-розробника чат-бота ChatGPT OpenAI може підпадати під дію правил ЄС щодо злиття.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву антимонопольних регуляторів ЄС.

Регулятори ЄС підкреслили аналогічне попередження від британських колег у грудні.

Американський техногігант Microsoft, який минулого року зобов'язався інвестувати в OpenAI понад 10 мільярдів доларів без права голосу в раді директорів, заявив, що не володіє жодною часткою OpenAI.

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Європейська комісія раніше заявляла, що уважно стежить за розвитком подій.

"Європейська комісія перевіряє, чи можуть інвестиції Microsoft в OpenAI бути переглянуті відповідно до Регламенту ЄС про злиття", - йдеться в заяві виконавчого органу ЄС, який виступає в якості захисника конкуренції в ЄС.

У заяві зазначається, що деякі угоди, укладені між великими гравцями цифрового ринку та розробниками і постачальниками ШІ, досліджуються на предмет їхнього впливу на динаміку ринку.

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Комісія у вівторок також дала зацікавленим сторонам час до 11 березня, щоб вони надали відгуки щодо конкуренції у віртуальних світах та генеративного штучного інтелекту.

Регулятор також спрямував запити на інформацію декільком великим цифровим компаніям щодо цих двох тем.

"Ми закликаємо компанії та експертів повідомляти нам про будь-які проблеми з конкуренцією, які вони можуть відчувати в цих галузях, а також уважно стежити за партнерствами у сфері ШІ, щоб переконатися, що вони не спотворюють ринкову динаміку", - сказала керівниця антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер.

Економічна правда