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Власник TikTok ByteDance може продати свої ігрові активи IT-гіганту Tencent

Вівторок, 9 січня 2024, 18:20 - Олексій Павлиш
 
getty images

Компанія-власник соцмережі TikTok - китайська ByteDance - веде переговори з декількома потенційними покупцями своїх ігрових активів, в тому числі з найбільшою в світі компанією-виробником відеоігор Tencent.

Про це пише Reuters.

Переговори тривають, але жодної угоди поки що не досягнуто, повідомив представник ByteDance в інтерв'ю агентству.

ByteDance і Tencent обговорюють угоду, що включає кілька популярних відеоігор, виданих ігровим підрозділом ByteDance Nuverse, включаючи Crystal of Atland і Earth:Revival, повідомило в понеділок місцеве видання LatePost.

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Tencent не відразу відповів на запит Reuters про коментарі.

У листопаді ByteDance оголосила про реорганізацію Nuverse і відхід від ігрового бізнесу, щоб зосередитися на інших основних напрямках діяльності, через п'ять років після початку гучного виходу на світовий ринок відеоігор.

Компанія припинила роботу над ще не випущеними іграми і планувала продати вже запущені ігри, повідомили тоді Reuters ознайомлені джерела.

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Компанія шукає покупців для свого іншого ігрового підрозділу Moonton, який вона придбала у 2021 році, про що також писало агентство Reuters у листопаді.

Відносини ByteDance з Tencent у сфері ігор потеплішали після періоду запеклої конкуренції. Tencent активно використовував рекламну мережу ByteDance для просування своєї останньої гри "DreamStar".

Економічна правда

TikTok компанії технології Китай світ
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