Справа на $7 мільярдів: Google звинувачують у порушенні патентів на ШІ-технології

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Компанія Google постане перед федеральним суддею в Бостоні у зв'язку зі звинуваченнями в тому, що процесори, які вона використовує для роботи технології штучного інтелекту в своїх ключових продуктах, порушують патенти Singular Computing.

Про це пише Reuters.

Компанія Singular Computing, заснована інформатиком з Массачусетсу Джозефом Бейтсом, стверджує, що Google скопіювала його технологію і використовувала її для підтримки функцій ШІ в Google Search, Gmail, Google Translate та інших сервісах Google.

У судовому позові йдеться про те, що Singular вимагає до 7 мільярдів доларів грошової компенсації, що більш ніж удвічі перевищує найбільшу в історії США компенсацію за порушення патентних прав.

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Представник Google Хосе Кастанеда назвав патенти Singular "сумнівними" і заявив, що Google розробляв свої процесори "незалежно протягом багатьох років".

"Ми з нетерпінням чекаємо на встановлення справедливості в суді", - сказав Кастанеда.

Адвокат Singular відмовився коментувати цю справу.

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Очікується, що судовий розгляд триватиме два-три тижні.

У скарзі Singular від 2019 року йшлося про те, що Бейтс поділився з Google своїми інноваціями в галузі комп'ютерної обробки даних у період між 2010 та 2014 роками. Singular стверджує, що тензорні процесори Google, які розширюють можливості штучного інтелекту, копіюють технологію Бейтса і порушують два патенти.

У позові йдеться про те, що в схемах Google використовується вдосконалена архітектура, відкрита Бейтсом, яка забезпечує більшу обчислювальну потужність і "зробила революцію в способах навчання і висновків ШІ".

Google представив свої процесорні блоки в 2016 році для роботи ШІ, який використовується для розпізнавання мови, генерації контенту, рекомендацій реклами та інших функцій. Компанія Singular заявила, що версії 2 і 3 блоків, представлені в 2017 і 2018 роках, порушують її патентні права.

У грудні Google заявив суду, що його процесори працюють інакше, ніж запатентована технологія Singular, і що патенти є недійсними.

Економічна правда