Світовий банк очікує зниження темпів зростання економіки Росії - оновлений прогноз
Світовий банк прогнозує зниження зростання економіки Росії у 2024-2025 роках.
Про це йдеться в опублікованому січневому прогнозі Світового банку.
Очікується, що 2024 року ВВП Росії зросте на 1,3%. Однак зростання російської економіки сповільниться порівняно з 2023 роком.
У 2025 році зростання економіки в Росії сповільниться ще більше: прогнозоване зростання ВВП становитиме 0,9%.
За підсумками 2023 року, згідно з підрахунками експертів Світового банку, темпи зростання російської економіки становили 2,6%.
Як наголошує Світовий банк, у 2023 році зростання економіки Росії відбувалося швидшими темпами, ніж очікувалося, і було зумовлене значною фіскальною підтримкою, включаючи додаткові військові витрати.
Водночас видобуток та експорт нафти дещо скоротився, а влада оголосила про продовження до кінця 2023 року експортних обмежень на 300 000 барелів на добу, а також їхнє поглиблення на 200 000 барелів на добу починаючи з січня 2024 року.
Крім того, зниження обмінного курсу призвело до зростання інфляції, що спричинило подальше підвищення облікової ставки.
Нагадуємо:
У червневій доповіді Світового банку Global Economic Prospects, зростання російської економіки пояснювалося підвищенням державних видатків на військові потреби та зростанням відповідних соціальних виплат, а також - зі збереженням обсягів споживання в країні.