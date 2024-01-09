Шмигаль розповів про розгортання в Україні єдиної платформи відеоспостереження 

В єдину всеукраїнську платформу відеоспостереження вже інтегровано понад 8 тисяч відеокамер.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 січня.

"Важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження. Із понад 50 тисяч наявних відеокамер понад 8 тисяч уже інтегровано, і ця робота постійно триває", - сказав Шмигаль на засіданні уряду 9 січня.

Прем'єр наголосив, що влада змінює стандарти безпеки в цивільному житті, що є потребою воєнного часу, яка збережеться і після війни.

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"Тому формування безпечного середовища для наших громадян стане одним із пріоритетів уряду на цей і наступні роки", - заявив він.

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Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що з 50 тисяч камер, які планується встановити, понад 7 тисяч будуть так звані "інтелектуальні".

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Результати аналізу відеоматеріалів з камер спостереження використовуються правоохоронцями для розкриття злочинів, зокрема військових.