Шмигаль розповів про розгортання в Україні єдиної платформи відеоспостереження
В єдину всеукраїнську платформу відеоспостереження вже інтегровано понад 8 тисяч відеокамер.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 січня.
"Важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження. Із понад 50 тисяч наявних відеокамер понад 8 тисяч уже інтегровано, і ця робота постійно триває", - сказав Шмигаль на засіданні уряду 9 січня.
Прем'єр наголосив, що влада змінює стандарти безпеки в цивільному житті, що є потребою воєнного часу, яка збережеться і після війни.
"Тому формування безпечного середовища для наших громадян стане одним із пріоритетів уряду на цей і наступні роки", - заявив він.
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Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що з 50 тисяч камер, які планується встановити, понад 7 тисяч будуть так звані "інтелектуальні".
Результати аналізу відеоматеріалів з камер спостереження використовуються правоохоронцями для розкриття злочинів, зокрема військових.