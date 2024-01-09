Російський безпілотник пошкодив вітроелектростанцію британської компанії на Одещині

Атака ворожого безпілотника 8 січня пошкодила вітрову турбіну електростанції британського інвестора Elementum Energy на Одещині.

Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація.

"Elementum Energy, провідний міжнародний інвестор зі Сполученого Королівства в секторі відновлюваної енергетики України, повідомляє про пошкодження вітрової турбіни, розташованої у вітропарку на півдні України, внаслідок нещодавньої атаки безпілотника", - йдеться в повідомленні.

У Асоціації додали, що постраждалих серед персоналу немає. За даним фактом Національна поліція України відкрила кримінальне провадження.

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Після атаки була ініційована часткова зупинка вітропарку. Спеціальна команда Elementum Energy зараз працює над відпуском електроенергії споживачам.

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Раніше повідомлялось, що 8 січня у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор.

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