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Російський безпілотник пошкодив вітроелектростанцію британської компанії на Одещині

Вівторок, 9 січня 2024, 16:23 - Анастасія Жарикова

Атака ворожого безпілотника 8 січня пошкодила вітрову турбіну електростанції британського інвестора Elementum Energy на Одещині.

Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація.

"Elementum Energy, провідний міжнародний інвестор зі Сполученого Королівства в секторі відновлюваної енергетики України, повідомляє про пошкодження вітрової турбіни, розташованої у вітропарку на півдні України, внаслідок нещодавньої атаки безпілотника", - йдеться в повідомленні.

У Асоціації додали, що постраждалих серед персоналу немає. За даним фактом Національна поліція України відкрила кримінальне провадження.

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Після атаки була ініційована часткова зупинка вітропарку. Спеціальна команда Elementum Energy зараз працює над відпуском електроенергії споживачам.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що 8 січня у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор. 

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Економічна правда
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