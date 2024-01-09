Російський безпілотник пошкодив вітроелектростанцію британської компанії на Одещині
Атака ворожого безпілотника 8 січня пошкодила вітрову турбіну електростанції британського інвестора Elementum Energy на Одещині.
Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація.
"Elementum Energy, провідний міжнародний інвестор зі Сполученого Королівства в секторі відновлюваної енергетики України, повідомляє про пошкодження вітрової турбіни, розташованої у вітропарку на півдні України, внаслідок нещодавньої атаки безпілотника", - йдеться в повідомленні.
У Асоціації додали, що постраждалих серед персоналу немає. За даним фактом Національна поліція України відкрила кримінальне провадження.
Після атаки була ініційована часткова зупинка вітропарку. Спеціальна команда Elementum Energy зараз працює над відпуском електроенергії споживачам.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що 8 січня у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор.