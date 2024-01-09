На Херсонщині через мороз відмовили генератори, завдяки яким подавали воду

Через низькі температури повітря в Херсонській міській територіальній громаді відмовили генератори, завдяки яким подавали воду населенню.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зокрема, за інформацією Мрочка, йдеться, зокрема, про селище Антонівка, розташоване у Херсонській міській громаді.

Роман Мрочко нагадав, що Антонівка - це селище, в якому відсутня електрика. Провести там ремонтні роботи неможливо через те, що ворог дуже близько і територія під постійними обстрілами. У селищі також відсутнє цілодобове водопостачання. Воду подають за графіком з 11.00 до 15.00 з допомогою генераторів.

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"Сьогодні відмовили генератори, з допомогою яких в Антонівці подавали воду. Аварійні бригади водоканалу вже включились у роботу", - зазначив очільник військової адміністрації.

"Найближчим часом проблема буде усунута і час подачі води буде подовжений", - додав він.