Нафта стабілізувалась після падіння напередодні

Ціни на нафту 9 січня стабілізувалися після падіння на попередній сесії, оскільки ринки порівнювали напруженість на Близькому Сході з хвилюваннями попиту та зростанням пропозиції ОПЕК.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни?

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 17 центів, або 0,2%, до 76,29 доларів за барель на 07:07 за Гринвічем.

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Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США підвищилися на 0,1%, або 5 центів, до 70,82 доларів за барель.

У понеділок контрольні показники впали більш ніж на 3% і 4% відповідно через різке зниження цін провідним експортером Саудівською Аравією та зростання видобутку ОПЕК.

Що вплинуло на ціни?

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"Різке зниження цін Саудівською Аравією та збільшення видобутку ОПЕК компенсували занепокоєння щодо пропозиції, викликане ескалацією геополітичної напруженості на Близькому Сході", — сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.

Ізраїльські військові заявили, що їхня боротьба з ХАМАС триватиме до 2024 року, що викликало хвилювання на ринках, що конфлікт може перерости в регіональну кризу, яка може порушити постачання нафти на Близький Схід.

Опитування Reuters у п’ятницю показало, що видобуток нафти в ОПЕК зріс у грудні, оскільки зростання в Анголі, Іраку та Нігерії компенсувало триваючі скорочення Саудівською Аравією та іншими членами ширшого альянсу ОПЕК+.

Збільшення пропозиції спонукало Саудівську Аравію знизити офіційну ціну продажу своєї флагманської нафти Arab Light для Азії в лютому до найнижчого рівня за 27 місяців.

Економічна правда