Нафта стабілізувалась після падіння напередодні
Ціни на нафту 9 січня стабілізувалися після падіння на попередній сесії, оскільки ринки порівнювали напруженість на Близькому Сході з хвилюваннями попиту та зростанням пропозиції ОПЕК.
Про це повідомляє Reuters.
Як змінились ціни?
Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 17 центів, або 0,2%, до 76,29 доларів за барель на 07:07 за Гринвічем.
Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США підвищилися на 0,1%, або 5 центів, до 70,82 доларів за барель.
У понеділок контрольні показники впали більш ніж на 3% і 4% відповідно через різке зниження цін провідним експортером Саудівською Аравією та зростання видобутку ОПЕК.
Що вплинуло на ціни?
"Різке зниження цін Саудівською Аравією та збільшення видобутку ОПЕК компенсували занепокоєння щодо пропозиції, викликане ескалацією геополітичної напруженості на Близькому Сході", — сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.
Ізраїльські військові заявили, що їхня боротьба з ХАМАС триватиме до 2024 року, що викликало хвилювання на ринках, що конфлікт може перерости в регіональну кризу, яка може порушити постачання нафти на Близький Схід.
Опитування Reuters у п’ятницю показало, що видобуток нафти в ОПЕК зріс у грудні, оскільки зростання в Анголі, Іраку та Нігерії компенсувало триваючі скорочення Саудівською Аравією та іншими членами ширшого альянсу ОПЕК+.
Збільшення пропозиції спонукало Саудівську Аравію знизити офіційну ціну продажу своєї флагманської нафти Arab Light для Азії в лютому до найнижчого рівня за 27 місяців.
Економічна правда