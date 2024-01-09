Група компаній "Нова пошта" змінила назву

Група компаній Нова пошта змінює назву на NOVA.

Про це йдеться в повідомленні на сайті поштового оператора "Нова пошта".

"Ми вже набагато більше, аніж пошта, саме тому прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів — NOVA", - зазначають в компанії.

На сьогодні Група компаній NOVA складається з наступних компаній:

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"Нова пошта в Україні" — поштовий оператор. Має 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні. Доставляє по країні за 24 години, а в межах міста в той самий день.

Nova Post Europe — компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг по Європі, а також між ЄС та Україною. На сьогодні відкрито представництва в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія. Має 35 тис точок сервісу, з яких 83 - власні відділення Nova Post.

NovaPay — небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги.

Nova Global — компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними онлайн маркетплейсами . Здійснює доставки з інтернет-магазинів у країнах Північної та Південної Америки, в країнах Азійсько-тихоокеанського регіону, а також Великобританії.

Supernova Airlines - здійснює доставку із будь-якої точки світу. Невдовзі компанія почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

ІТ-компанія Nova Digital — виробник вебдодатків та програмного забезпечення.

Nova Digital - створює та обслуговує програмні продукти.

"Основна мета групи NOVA — забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але ми не збираємося зупинятися на цьому. Усі компанії NOVA реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast – Easy – Safe – Human – Tech – Growth" - зазначив співвласник групи NOVA В'ячеслав Климов.

Нагадуємо:

"Нова пошта" працює на ринку України з 2001 року.

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"Нова пошта" входить до ТОП-20 найбільших платників податків в Україні.

"Нова пошта" також є одним із найбільших в Україні роботодавців.