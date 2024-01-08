ЄС просить ІТ-гігантів просувати новини незалежних білоруських ЗМІ
Європейська комісія закликала Google та інші великі технологічні компанії допомогти опозиційним білоруським ЗМІ, просуваючи їхні матеріали активніше за провладні, бо останнім пошукові алгоритми надають перевагу.
Про це в інтерв’ю Financial Times сказала віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей Вера Юрова, пише "Європейська правда".
Єврокомісія ухвалила таке рішення після звернення білоруських журналістів-дисидентів, які стверджували, що критичний до чинного режиму Александра Лукашенка контент через упередження технологічних платформ не досягає цільової аудиторії.
Також білоруські журналісти зауважили, що Google News не доступний білоруською мовою, а отже, обмежує результати пошуку в інтернеті для жителів країни.
"Боротьба з дезінформацією і просування свободи ЗМІ – це дві сторони однієї медалі, і ми хочемо, щоб великі технології робили і те, й інше. Це означає забезпечення видимості достовірної інформації в Інтернеті, а не пропаганди Мінська чи Кремля", – сказала Юрова.
Поінформовані джерела FT уточнили, що віцеголова Єврокомісії висловила свою стурбованість ситуацією з білоруськими опозиційними ЗМІ у грудні в розмові з президентом Google з глобальних питань Кентом Вокером.
У травні 2023 року Юрова обговорювала подібні питання з виконавчим директором Google Сундаром Пічаї, але тоді приділяла більше уваги Росії й таким проблемам, як нездатність російських незалежних ЗМІ монетизувати контент, розміщений на YouTube.
У відповідь на запит FT Google заявив, що "ми докладаємо всіх зусиль, щоб створювати наші продукти і впроваджувати нашу політику таким чином, щоб не брати до уваги політичні уподобання".
Після нелегітимних виборів президента в серпні 2020 року влада в Білорусі почала масштабні репресії проти журналістів та активістів. Лише за приблизними підрахунками було заарештовано понад 35 тисяч людей, а десятки неурядових організацій та незалежних ЗМІ були закриті. Загалом за ґратами в Білорусі наразі перебувають понад 30 журналістів.