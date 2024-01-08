Morgan Stanley і Allen&Overy допомагають російському олігарху Колеснікову захопити нафтове родовище – ЗМІ

Сергій Колесніков фото: РБК

Російський олігарх Сергій Колесніков, який постачав будматеріали для російської військової машини та для будівництва на окупованих територіях України, отримує допомогу від Morgan Stanley і Allen&Overy у спробі отримати контроль над величезним російським нафтовим активом.

Про це пише The Guardian.

Статки росіянина Сергія Колеснікова, який наразі є громадянином Мальти за схемою "золотого паспорта", оцінюються в 1,2 млрд доларів завдяки бізнесу з виробництва будівельних матеріалів, співзасновником якого він є.

"Лише Польща запровадила санкції проти 51-річного чоловіка, але Україна включила його до списку осіб, проти яких рекомендує ЄС застосувати санкції", - пише видання.

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За даними The Guardian, американський інвестиційний банк Morgan Stanley та одна з елітних юридичних фірм Allen & Overy зі штаб-квартирою в Лондоні допомагають Колесникову в його спробах отримати у власність нафтове родовище "Верблюжье", запаси якого, за оцінками, становлять 100 млн барелів нафти у Астрахані на півдні Росії.

"Хоча немає жодних підстав вважати, що вони порушили якісь закони чи правила, їхня робота на Колесникова ілюструє, як провідні компанії продовжують співпрацювати з олігархами та їхнім бізнесом, які наживаються на російській оборонній промисловості та вторгненні в Україну, незважаючи на міжнародні зусилля, спрямовані на ізоляцію режиму Путіна", - наголошує газета.

The Guardian з'ясувала, що компанія Колеснікова Inflection Management, зареєстрована на Кіпрі, є одним із кредиторів Астраханської нафтової корпорації (АНК) через кредитну лінію 2012 року на суму понад 70 мільйонів доларів, про яку домовився банк Morgan Stanley, що мав у заставі більшість акцій дочірньої компанії АНК - російської бурової компанії "Южная нефтяная компания" (ЮНК).

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АНК затримала виплати у 2014 році, коли рубль впав після вторгнення Росії до Криму, а Morgan Stanley намагається допомогти кредиторам отримати контрольний пакет акцій ЮНК.

"Російські суди досі відхиляли ці спроби - частково через закон, який забороняє іноземну власність на стратегічні активи - і зараз триває розгляд справи в Лондонському міжнародному арбітражному суді.

Під час російського судового розгляду апеляційний суд піддав критиці оцінку акцій ЮНК в один рубль (0,01 фунта стерлінгів), зроблену експертом-свідком Morgan Stanley, який намагався визначити ціну, за якою він міг би придбати акції", - пише газета.

В іншому судовому рішенні зазначається, що партнер Allen & Overy надав висновок щодо позову Morgan Stanley, але заявив, що, з огляду на свою посаду, він "не був незалежним експертом", а його фірма "була зацікавлена в досягненні успіху для клієнта" (Morgan Stanley).

Allen & Overy, яка зараз перебуває в процесі злиття з американською юридичною фірмою Shearman & Sterling, оголосила в березні 2022 року, що закриває свій московський офіс через "незаконне і безглузде вторгнення в Україну і гуманітарну кризу, що виникла внаслідок цього".

У грудні 2022 року Morgan Stanley заявив: "Ми не розпочинаємо жодного нового бізнесу в Росії, і наша діяльність у Росії обмежується допомогою глобальним клієнтам у вирішенні та закритті вже існуючих зобов'язань".

Обидві фірми відмовилися від коментарів для цієї статті.

Компанія Колесникова "ТехноНіколь" постачала продукцію для російських будівельних проєктів в окупованих РФ Криму та Маріуполі, а також для російських оборонних компаній.

Сайт журналістських розслідувань "Проект" пише, що продажі "ТехноНіколь" у Росії різко зросли з початку повномасштабної війни, а прибуток у 2022 році був у 55 разів вищим, ніж у попередньому році.

Економічна правда