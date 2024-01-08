Торік через "Дію" продали 1,5 тисячі автомобілів

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Із початку запуску послуги з перереєстрації авто через "Дію", з 20 грудня до 31 грудня 2023 року, через "Дію" продали 1 504 транспортних засобів.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

У сервісному центрі нагадали, що ця послуга доступна виключно для фізичних осіб.

"Під час здійснення договору купівлі-продажу онлайн, покупець має можливість залишити наявні номерні знаки, або ж замовити нові з серією DI з доставкою у зручне відділення Укрпошти. Також обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: електронне чи виготовлене на бланку.

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Відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо транспортний засіб знаходиться в розшуку, або наявні обмеження чи обтяження у продавця, чи покупця, договір не укладається. Про це система автоматично повідомляє", - йдеться у повідомленні.

Якщо ж покупець залишив наявний номерний знак, користуватись придбаним авто можливо одразу після того, як свідоцтво про реєстрацію з’явиться в Дії.

Якщо особа замовила нові номерні знаки, керувати автомобілем можливо тільки після їхнього отримання поштовим оператором.

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Загалом у 2023 році в Україні провели понад 2 мільйони реєстраційних дій з транспортними засобами.

Зокрема, торік на території України було вперше зареєстровано 411 311 транспортних засобів. Із них - 138 256 нових придбаних в автосалонах.

Нагадуємо:

У ніч на 20 грудня в на Єдиному порталі державних послуг "Дія" запустили послугу купівлі та продажу авто.

За декілька годин роботи послуги з перереєстрації авто в застосунку "Дія" вже отримали 70 заявок.

Економічна правда