Проти Microsoft і OpenAI подали ще один позов щодо порушення авторських прав

reuters

Письменники та колишні журналісти Ніколас Басбанес і Ніколас Гейдж подали позов до федерального суду Манхеттена (США) проти компанії OpenAI та її головного спонсора - Microsoft - звинувативши їх у неправомірному використанні їхніх робіт для навчання ШІ.

Про це пише Reuters.

Ніколас Басбанес і Ніколас Гейдж заявили у колективному позові, що компанії порушили їхні авторські права, включивши кілька їхніх книг як частину даних, що використовуються для навчання мовної моделі GPT від OpenAI.

"Цей позов слідує за кількома іншими, поданими письменниками, починаючи від коміка Сари Сільверман і закінчуючи автором "Гри престолів" Джорджем Р.Р. Мартіном, проти технологічних компаній через використання їхніх творів для навчання програм штучного інтелекту.

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Минулого тижня New York Times також подала до суду на OpenAI і Microsoft через використання робіт своїх журналістів для навчання програм ШІ", - пише агентство.

Басбанес і Гейдж - колишні журналісти. Їхній адвокат Майкл Ріхтер заявив, що це "обурливо", що компанії можуть використовувати їхні роботи для "створення нової індустрії вартістю понад мільярд доларів без будь-якої компенсації".

Нагадаємо:

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Раніше видання The New York Times (NYT) подало до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав: видавець новин стверджує, що інструменти ШІ використовують його контент без дозволу.

Економічна правда