Китай запровадив санкції проти п'яти оборонних компаній США через продаж зброї Тайваню

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Китай оголосив про запровадження санкцій проти п'яти оборонних компаній США після останнього раунду продажу американського озброєння Тайваню.

Про це пише BBC.

"Ця заява була зроблена в той час, коли Тайвань готується до проведення президентських і парламентських виборів 13 січня.

Продаж американської зброї Тайваню є частим джерелом напруженості у відносинах між Пекіном і Вашингтоном", - йдеться у повідомленні.

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Під обмеження Китаю потрапили: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat та Data Link Solutions. Китай заморозить активи цих компаній і заборонить людям і організаціям в Китаї мати з ними справу, заявили в МЗС Китаю

Минулого місяця Державний департамент США схвалив продаж обладнання на суму 300 мільйонів доларів для підтримки тактичних інформаційних систем Тайваню.

Міністерство закордонних справ Китаю також заявило в неділю, що санкції були "відповіддю на ці вкрай неправильні дії США".

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Крім цього, у заяві МЗС Китаю йдеться, що нещодавні продажі зброї "серйозно шкодять суверенітету і інтересам безпеки Китаю, підривають мир і стабільність у Тайванській протоці".

"Пекін посилив тиск на Тайвань напередодні виборів, які можуть переосмислити відносини острова з Китаєм.

У своєму щорічному новорічному зверненні лідер КНР Сі Цзіньпін повторив свою заяву про те, що Тайвань "неодмінно возз'єднається" з Китаєм.

Він також висловився більш рішуче, ніж у минулорічному посланні, коли говорив про те, що Тайвань є частиною "однієї сім'ї", - нагадує ВВС.

Економічна правда