Китай запровадив санкції проти п'яти оборонних компаній США через продаж зброї Тайваню
Китай оголосив про запровадження санкцій проти п'яти оборонних компаній США після останнього раунду продажу американського озброєння Тайваню.
Про це пише BBC.
"Ця заява була зроблена в той час, коли Тайвань готується до проведення президентських і парламентських виборів 13 січня.
Продаж американської зброї Тайваню є частим джерелом напруженості у відносинах між Пекіном і Вашингтоном", - йдеться у повідомленні.
Під обмеження Китаю потрапили: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat та Data Link Solutions. Китай заморозить активи цих компаній і заборонить людям і організаціям в Китаї мати з ними справу, заявили в МЗС Китаю
Минулого місяця Державний департамент США схвалив продаж обладнання на суму 300 мільйонів доларів для підтримки тактичних інформаційних систем Тайваню.
Міністерство закордонних справ Китаю також заявило в неділю, що санкції були "відповіддю на ці вкрай неправильні дії США".
Крім цього, у заяві МЗС Китаю йдеться, що нещодавні продажі зброї "серйозно шкодять суверенітету і інтересам безпеки Китаю, підривають мир і стабільність у Тайванській протоці".
"Пекін посилив тиск на Тайвань напередодні виборів, які можуть переосмислити відносини острова з Китаєм.
У своєму щорічному новорічному зверненні лідер КНР Сі Цзіньпін повторив свою заяву про те, що Тайвань "неодмінно возз'єднається" з Китаєм.
Він також висловився більш рішуче, ніж у минулорічному посланні, коли говорив про те, що Тайвань є частиною "однієї сім'ї", - нагадує ВВС.
Економічна правда