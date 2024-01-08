СБУ затримала посадовця "Укрзалізниці", який шпигував за військовими ешелонами

Контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію, в результаті якої у Дніпрі було затримано посадовця "Укрзалізниці", завербованого ФСБ.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

За вказівкою російських кураторів затриманий збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ.

Крім того, фігуранта цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням.

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Насамперед зловмисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин "Бредлі" та танків "Леопард". Російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону.

Ворожого агента було затримано його у власному помешканні.

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Як встановило розслідування, фігурант був дистанційно завербований ФСБ влітку цього року.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію РФ.

Для комунікації з ФСБ агент використовував анонімний чат у популярному месенджері.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.