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Ухилення від сплати податків на 700 млн: БЕБ викрила підприємства, пов’язані з конвертатором Стрілковським

Понеділок, 8 січня 2024, 16:04 - Анастасія Жарикова
 
беб

Керівнику однієї з компаній, яка ухилилась від сплати податків у особливо великих розмірах, обрали запобіжних захід у розмірі понід 121 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Бізнесмена підозрюють в ухиленні від сплати податків, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та службовому підробленні. 

За матеріалами слідства, підозрюваний був керівником однієї з компаній, підконтрольних відомому конвертатору. БЕБ не називає імені підприємця, але за даними джерел ЕП у правоохоронних органах, він пов’язаний з В’ячеславом Стрілковським.

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"Впродовж кількох років підприємство не лише ухилялося від сплати податків, а і надавало аналогічні послуги іншим суб’єктам господарської діяльності", - констатує Бюро.

Наприклад, компанія закуповувала у великих обсягах напої та продукти харчування, надалі у податковій звітності декларувались залишки на складах, тобто непродані товари, але фактично їх збували поза обліком без сплати податків. 

Загальна сума збитків, що вже підтверджена проведеними судово-економічними експертизами становить 767 млн грн. 

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За підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки становить 21 млрд грн. Остаточна суми збитків, завданих бюджету встановлюється.

 
беб

Економічна правда

податки БЕБ компанії
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