Ухилення від сплати податків на 700 млн: БЕБ викрила підприємства, пов’язані з конвертатором Стрілковським
Керівнику однієї з компаній, яка ухилилась від сплати податків у особливо великих розмірах, обрали запобіжних захід у розмірі понід 121 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Бізнесмена підозрюють в ухиленні від сплати податків, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та службовому підробленні.
За матеріалами слідства, підозрюваний був керівником однієї з компаній, підконтрольних відомому конвертатору. БЕБ не називає імені підприємця, але за даними джерел ЕП у правоохоронних органах, він пов’язаний з В’ячеславом Стрілковським.
"Впродовж кількох років підприємство не лише ухилялося від сплати податків, а і надавало аналогічні послуги іншим суб’єктам господарської діяльності", - констатує Бюро.
Наприклад, компанія закуповувала у великих обсягах напої та продукти харчування, надалі у податковій звітності декларувались залишки на складах, тобто непродані товари, але фактично їх збували поза обліком без сплати податків.
Загальна сума збитків, що вже підтверджена проведеними судово-економічними експертизами становить 767 млн грн.
За підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки становить 21 млрд грн. Остаточна суми збитків, завданих бюджету встановлюється.
Економічна правда