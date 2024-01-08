У Мінінфраструктури назвали дві умови для відновлення порту Херсона

Херсонський морський торговельний порт зможе відновити роботу тільки після формування двох умов.

Про це розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, головна умова - це деокупація лівого берега Херсонської області.

"Через окупацію лівого берега і Кінбурнської коси судноплавство там зараз небезпечне", - пояснив він.

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Друга необхідна умова, за словами заступника міністра, - це припинення обстрілів Херсона.

"Це насамперед пов'язано з регулярними обстрілами міста. Херсонський порт перебуває в простої з 24 лютого 2022 року. Навіть після деокупації міста ми не можемо його запустити", - зазначив Васьков.

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Херсонський морський порт унікальний, оскільки поєднує в собі дві складові: річку та море. Також порт має цілорічну навігацію.

Дніпро є основною судноплавною артерією України. Вантажі, які йшли Дніпром, транспортували транзитом через Херсонський порт у бік глибокої води для довантаження суден Panamax на рейді Очакова або Одеси.

Раніше в Державній службі морського і внутрішнього транспорту та судноплавства повідомляли, що повноцінне відновлення порту можливе тільки після деокупації лівобережної частини Херсонської області.

Зруйнований Каховський шлюз був крайнім дніпровським шлюзом, який випускав судна в бік відкритого моря. Крім того, частково зруйновано і виведено з ладу інфраструктуру портів і річкових терміналів, розташованих уздовж гирла річки Дніпро нижче Каховського шлюзу.

Як відомо, українські війська увійшли до Херсона та навколишніх населених пунктів, звільнивши їх з-під окупації, 11 листопада 2022 року.

У серпні 2023 року стало відомо, що Кабінет міністрів вирішив розформувати держпідприємство "Херсонський морпорт" - його приєднають до держпідприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" в Миколаєві.