У Мінінфраструктури назвали дві умови для відновлення порту Херсона
Херсонський морський торговельний порт зможе відновити роботу тільки після формування двох умов.
Про це розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков в інтерв'ю LIGA.net.
За його словами, головна умова - це деокупація лівого берега Херсонської області.
"Через окупацію лівого берега і Кінбурнської коси судноплавство там зараз небезпечне", - пояснив він.
Друга необхідна умова, за словами заступника міністра, - це припинення обстрілів Херсона.
"Це насамперед пов'язано з регулярними обстрілами міста. Херсонський порт перебуває в простої з 24 лютого 2022 року. Навіть після деокупації міста ми не можемо його запустити", - зазначив Васьков.
Нагадуємо:
Херсонський морський порт унікальний, оскільки поєднує в собі дві складові: річку та море. Також порт має цілорічну навігацію.
Дніпро є основною судноплавною артерією України. Вантажі, які йшли Дніпром, транспортували транзитом через Херсонський порт у бік глибокої води для довантаження суден Panamax на рейді Очакова або Одеси.
Раніше в Державній службі морського і внутрішнього транспорту та судноплавства повідомляли, що повноцінне відновлення порту можливе тільки після деокупації лівобережної частини Херсонської області.
Зруйнований Каховський шлюз був крайнім дніпровським шлюзом, який випускав судна в бік відкритого моря. Крім того, частково зруйновано і виведено з ладу інфраструктуру портів і річкових терміналів, розташованих уздовж гирла річки Дніпро нижче Каховського шлюзу.
Як відомо, українські війська увійшли до Херсона та навколишніх населених пунктів, звільнивши їх з-під окупації, 11 листопада 2022 року.
У серпні 2023 року стало відомо, що Кабінет міністрів вирішив розформувати держпідприємство "Херсонський морпорт" - його приєднають до держпідприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" в Миколаєві.