Вторинному ринку житла радянського періоду прогнозують стагнацію

У Києві падатиме попит на будівлі старого фонду радянського періоду - хрущовки, панельні та інші будинки.

Про це заявив директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук, пише Delo.ua.

Є три причини, що призвели до падіння інтересу до житла радянського часу.

У першу чергу це пов'язано з насиченням вторинного ринку нерухомості сучасним більш комфортним житлом. В останні роки на ринок вийшло достатньо нових житлових комплексів, щоб попит на старе житло значно знизився.

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За словами експерта, стагнація у сегменті старого житла проявилась ще під час пандемії. Вже тоді стало відчутно, що пропозиція в нових будинках виграє за всіма параметрами.

Ще більшою конкуренцією для старого фонду стали нові ЖК у Київської області, набагато привабливіші за цінами для покупців, ніж хрущовки, наголосив Герасимчук.

По-друге, покупці віддають перевагу новому житлу і через популярну іпотечну програму "єОселя", яка ставить жорсткі умови щодо віку житлового фонду - це має бути лише квартира у багатоповерхівці, якій не більше 10 років.

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По-третє, як показав досвід війни, старі квартири більш вразливі при обстрілах.

"При попаданні у новобудову, зведену за монолітно-каркасною технологією, руйнування є, але будинок стоїть і може далі повноцінно функціонувати в більшості випадків. Старі панельні чи цегляні будинки потерпають значно більше. Це також впливає на вибір покупця", - вважає експерт.

Герасимчук прогнозує, що старе житло через падіння попиту не має факторів зростання цін у 2024 році.

"Очікуємо що старий житловий фонд залишиться у стані стагнації й ціни рухатись не будуть, щонайменше в першій половині 2024-го. Щодо більш сучасної вторинної нерухомості, вона буде зростати в ціні з певною кореляцією з загальним економічним зростанням. Найбільшу популярність мають будинки комфорт-класу в районах з розвиненою інфраструктурою, введені в експлуатацію і з сучасним ремонтом. Таких квартир не дуже багато, попит високий, тому вони можуть дорожчати цього року на 7-10%", - пояснив Герасимчук.