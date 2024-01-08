Ціни на нафту знижуються після підйому напередодні 

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% 8 січня через різке зниження цін провідним експортером Саудівською Аравією та збільшення видобутку в ОПЕК, компенсуючи занепокоєння щодо ескалації геополітичної напруги на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни на нафту

Ціна на нафту марки Brent знизилася на 1,09%, або на 86 центів, до 77,90 дол за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 1,15%, або на 85 центів, до 72,96 дол за барель.

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Що вплинуло на ціни

Зростання пропозиції та конкуренція з виробниками-конкурентами змусили Саудівську Аравію 7 січня знизити офіційну ціну продажу (OSP) своєї флагманської арабскої легкої нафти для Азії до найнижчого рівня за 27 місяців.

Обидва контракти зросли більш ніж на 2% за перший тиждень 2024 року після того, як інвестори повернулися з відпустки, щоб зосередитися на геополітичних ризиках на Близькому Сході після нападів єменських хуситів на кораблі в Червоному морі.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен, який цього тижня перебуває на Близькому Сході, заявив, що конфлікт у Газі може поширитися на весь регіон, якщо не буде узгоджених мирних зусиль.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв продовжувати війну, поки ХАМАС не буде ліквідовано.

Компенсуючи тиск на підвищення цін через геополітичні занепокоєння, видобуток Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) зріс на 70 тис барелів на добу у грудні до 27,88 млн б/д, показало опитування Reuters.

"Напруженість у Червоному морі є єдиною противагою, хоча й відносно слабкою та непостійною, для того, щоб ціни на нафту піддалися зниженню через очікування пом’якшення глобального попиту та зростання запасів", – зазначила засновник аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Крім того, минулого тижня кількість нафтових бурових установок у США зросла на одну до 501, йдеться у щотижневому звіті Baker Hughes. JPMorgan прогнозує, що цього року буде додано 26 нафтових вишок, більшість із яких у пермському періоді протягом першої половини року.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія знизила ключові ціни на нафту для покупців у всіх регіонах, включаючи свій основний азійський ринок, на тлі тривалої слабкості ринку.