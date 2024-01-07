80% компаній в постраждалих від землетрусу районах Японії відновлюють свою роботу

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Близько 80% з 200 компаній, що мають заводи в постраждалих від землетрусу районах, відновили виробництво або відновлять його найближчим часом.

Про це повідомляє Reuters.

За заявами міністра промисловості Японії Кена Сайто, станом на 5 січня більшість компаній у постраждалих районах відновили або відновлюють свою роботу.

Як зазначається, деякі гіганти японської індустрії, такі як "Sumitomo Electric", "Aisin" зазнали збитків, та порушили ланцюжок постачання, при цьому, це не заважає компаніям відновлювати виробництво.

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Корпорація "Toyota motor", наприклад, вивчає можливості з відновлення роботи заводів, водночас з огляду на наслідки негоди, прийме рішення про роботу з 15 січня.

У "Toyota" заявили у пресрелізі, що використовуватиме запчастини, які є на складах за межами постраждалих районів, оскільки підземні поштовхи від землетрусу магнітудою 7,6 бала, який зруйнував західне узбережжя Японії, тривають, а багато її постачальників та їхніх філій перебувають у небезпечних районах.

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2 січня землетрус магнітудою 7,6 зруйнував будинки на півострові Ното і спричинив пожежі в місті Вадзіма в префектурі Ісікава.

5 січня повідомляли про те, що кількість загиблих внаслідок землетрусу в Японії зросла до 92, 460 осіб дістали поранення та 242 вважаються зниклими безвісти.















