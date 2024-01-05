Уряд виділяє мільярд гривень на облаштування укриттів у лікарнях

Укриття в одній з лікарень Запоріжжя фото: Запорізька міська рада

Кабмін підвищив видатки на охорону здоровʼя у 2024 році до 239 мільярдів гривень - торік було на 31 мільярд менше. Із цих коштів 1 млрд грн піде на облаштування укриттів і створення безпечних умов у лікарнях.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"На програму медичних гарантій додаємо 16 млрд грн. Запускаємо пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів. 1 млрд грн виділяємо на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях.

Вже найближчим часом планується запуск електронного кабінету пацієнта. В ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями", - заявив Шмигаль.

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За його словами, уряд також затвердив постанову, яка передбачає розширення переліку ліків і медвиробів, які будуть закуповуватися через електронний каталог.

"Це сприяє значній економії коштів та пришвидшує процедури закупівлі", - додав прем'єр.

Економічна правда

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