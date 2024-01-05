Мінекономіки розробило проєкт нового Трудового кодексу: стартує обговорення

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Міністерство економіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу, який, зокрема, легалізує різноманітні форми зайнятості: дистанційну роботу, надомну, нефіксований робочий час. У січні стартує обговорення його з усіма зацікавленими сторонами.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Ринок праці в Україні досі функціонує за Трудовим кодексом 1971 року. Попри численні зміни, цей документ більше не відповідає вимогам часу та гальмує розвиток економіки. Повномасштабна війна тільки дужче підсвітила всі недоліки, архаїчні та часто шкідливі радянські норми, яким понад пів століття. У новому законодавстві про працю ми, нарешті, легалізуємо різноманітні форми зайнятості: дистанційну роботу, надомну, нефіксований робочий час.

Діджиталізуємо збір інформації про працівника. Більше не потрібні будуть паперові трудові книжки. Боротимемось із мобінгом та чимало іншого. Наша мета – створити умови, аби ті, хто хоче працювати, могли це робити без перешкод", - заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, також у 2024 році Мінекономіки планує реформувати підходи до державного замовлення, що допоможе протидіяти структурному безробіттю.

"Це такий вид кадрового дефіциту, коли безробітних багато, але в той самий час ринок праці потребує зовсім інших фахівців.

Щоб розв’язати цю проблему, держзамовлення у вищих навчальних закладах буде зведено до мінімуму. Натомість в українців з’явиться можливість отримати грант та отримати бажану професію", - додали в міністерстві.

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"Грант частково покриватиме витрати на навчання (cofinancing of tuition). Заклад і освітню програму студент обиратиме за своїми вподобаннями. Мета такої системи - максимальна свобода вибору. Адже молода людина вступатиме в той навчальний заклад, куди хоче, а не де є бюджетні місця.

У такому випадку шанси, що по закінченні він або вона працюватимуть за фахом – значно вищі, ніж за нинішніх умов", - пояснила Свириденко.

Також запланована модернізація Державної служби зайнятості. Відбудеться поступовий перехід цієї структури до сервісно-орієнтованої моделі розвитку людського капіталу та підтримки соціально незахищених категорій населення, кажуть в Мінекономіки.

Реформа ДСЗ також передбачає цифровізацію 90% процесів та широку мережу партнерств з тренінговими компаніями, компаніями з підбору персоналу, а також - з громадськими організаціями, що займаються соціальними проєктами.

Економічна правда