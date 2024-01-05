Російських виробників металів накрила хвиля пожеж - Reuters

Останніми місяцями російських виробників металів накрила хвиля пожеж, зокрема, однією з останніх у низці подій стала пожежа на поки що не запущеному заводі "Удокан" у Забайкаллі, що має стати найбільшим у Росії та у світі мідним проєктом.

Про це пише Reuters.

"Останніми місяцями російські виробники металів постраждали від цілої хвилі пожеж, зокрема на алюмінієвому заводі та цинковому руднику", - зазначає агентство.

При цьому, підкреслюється, що такі пожежі в умовах санкцій створюють проблеми для Росії в пошуках гірничо-збагачувального обладнання, необхідного для заміни пошкодженої техніки.

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Горять не тільки вже діючі підприємства, а й ті, які тільки перебувають у проєкті.

Так, за інформацією Reuters, 30 грудня сталася пожежа на одному з найбільших у Росії та у світі мідному проєкті, яка пошкодила один із корпусів поки що не запущеного заводу. Нібито під час будівельних робіт загорівся майбутній цех екстракції.

Компанія "Удоканська мідь", оператор проєкту, відмовилася коментувати, чи призведе пошкодження до затримки початку виробництва катодної міді на заводі. Там лише заявили, що все ще оцінюють збитки.

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"Удоканська мідь" планувала запустити гідрометалургійний завод у другому кварталі 2024 року і виробляти до 135 тис тонн міді у вигляді катодної міді або мідного концентрату на рік, йдеться в її повідомленні від 20 грудня. Як очікують у Росії, з 2026 року річна потужність підприємства зросте до 150 тис тонн.

Удокан - це найбільше в Росії нерозроблене мідне родовище, яке вже перебуває під санкціями Вашингтона.

Водночас у Росії розраховують на близькість азійського регіону, включно з Китаєм, і вже обговорюють off-take контракти з великими покупцями.

Нагадуємо:

Будівництво найбільшого гірничо-металургійного комбінату Удокан на однойменному родовищі міді в Забайкаллі веде Байкальська гірнича компанія, що належить холдингу мільярдера Алішера Усманова.

У церемонії запуску проєкту взяв участь глава РФ Владімір Путін.

Удокан - одне з найбільших у світі й найбільше в Росії неосвоєне родовище міді із запасами близько 26,7 мільйона тонн.