Зв’язки книжкового бізнесу з росіянами: депутати просять СБУ розібратися

Депутати Верховної Ради направили спільне звернення до Служби безпеки України з проханням звернути увагу на видавництва"Форс Україна", "Bookchef", "Альпіна Паблішер Україна", "Рідна мова" та інтернет-магазин book24.

Про це повідомляє "УП. Життя" з посиланням на народного депутата України Романа Лозинського.

Причиною звернення стало нещодавнє розслідування OSINT-спільноти Molfar та видання Сенсор Медіа.

Журналісти медіа "Сенсор" спільно з OSINT-агенцією Molfar дослідили, що на українському ринку досі працюють книжкові компанії, які продовжують вести бізнес із Росією. Як зазначається в розслідуванні, серед них є два видавництва – Bookchef та "Форс Україна ", а також онлайн-книгарня book24.ua.

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Компанії Bookchef та book24.ua оформлені на 81-річну українку Людмилу Божко і мають окремих бенефіціарів, доньку Божко – Наталію Плєхову, та її чоловіка Андрія Плєхова.

Наталія Плєхова зареєструвала ФОП в Москві, веде бізнес з країною-агресором і має громадянство Росії з квітня 2022 року. Андрій Плєхов має зареєстровану картку російського "Сбербанку", а надруковані у 2022 році книжки видавництв можна знайти на російських сервісах, таких як WildBerries.

У зверненні до голови Служби безпеки України Василя Малюка депутати попросили дослідити факти, викладені в розслідуванні, перевірити згадані у публікації компанії, а також сприяти припиненню діяльності будь-яких афільованих з Росією видавництв і книгарень в Україні.

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"Це категорично неприйнятно, і на це має бути реакція правоохоронців. З початком великої війни Верховна Рада значно посилила обмеження для російського книжкового продукту. А бізнес-діяльність громадян РФ в Україні має бути викорінена як явище ", – наголосив Роман Лозинський.

Нагадуємо:

Раніше СБУ оголосила підозру у фінансуванні збройної агресії РФ автору бестселерів BookChef і власнику одного з найбільших алкогольних холдингів Євгенію Черняку.

31 грудня Видавництво BookChef у відповідь на розслідування опублікувало звернення до покупців, у якому пообіцяло дізнатись, чи мають їхні власники причетність до Росії.

"Після виходу матеріалу керівництво BookСhef звернулось до власника з запитом прояснити ситуацію. Перше, що хочемо зауважити, що на момент створення компанії власники, керівники та особи, які брали участь в управлінні були й залишаються громадянами України", – йдеться у заяві.

Після виходу розслідування книжкова платформа Yakaboo, книгарня "Є", книжкові мережі КСД, Vivat, а також книгарня Readeat, заявили про припинення співпраці з цим видавництвом. Більшість з них очікують на спростування розслідування.