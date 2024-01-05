В Україні коштом США встановлено першу міні-ТЕЦ у рамках проєкту енергетичної безпеки

Першу в Україні когенераційну установку, придбану коштом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту енергетичної безпеки, встановили у місті Старокостянтинові Хмельницької області.

Про це йдеться в повідомленні USAID.

"Всупереч спробам Росії зруйнувати енергетичну систему України, USAID активно працює над посиленням стійкості енергетичної інфраструктури країни шляхом впровадження сучасних ефективних технологічних рішень" - йдеться в повідомленні.

Загалом USAID закупить 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів.

Реклама:

Установку та приєднання до мереж першої когенераційної установки, придбаної коштом USAID через Проєкт енергетичної безпеки, було здійснено в м. Старокостянтинів Хмельницької області.

Обладнана газопоршневими двигуном, установка генерує одночасно теплову й електричну енергію для забезпечення потреб міських котелень в електропостачанні, і таким чином забезпечує безперебійне постачання тепла об’єктам критичної та соціальної інфраструктури, розташованої поблизу, а також мешканцям багатоквартирних будинків.

Це обладнання загальною потужністю 56,5 МВт, інтегроване в системи централізованого теплопостачання, забезпечуватиме живлення місцевої критичної інфраструктури, таких як котельні, теплові пункти, насосні станції систем водопостачання та водовідведення.

Реклама:

Когенераційні установки малої та середньої потужності, які закуповує та передає місцевим громадам USAID, дозволить місцевим теплопостачальним підприємствам генерувати електроенергію для власних потреб або продажу в енергомережу не лише в умовах війни, що триває, а й по її закінченню.

Міні-ТЕЦ забезпечуватимуть стабільне теплопостачання до понад 1 млн мешканців та близько 1000 соціальних об’єктів.

Нагадуємо:

Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури України разом з USAID (Проєкт енергетичної безпеки) реалізовує програму розгортання когенерації малої та середньої потужності в Україні.

У рамках проєкту також надається допомога в правових реформах, спрямованих на технічну оптимізацію, енергоефективність та екологічну стійкість місцевих систем централізованого теплопостачання.