Мінфін розглядає перехід до польської моделі "спрощенки" 

Міністерство фінансів України розглядає можливість переходу від чинної спрощеної системи оподаткування до нової системи за прикладом польської моделі.

Про це повідомила заступник міністра фінансів Світлана Воробей під час дискусії щодо Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки, організованої Центром економічної стратегії.

За її словами, польська модель передбачає більшу диференціацію ставок залежно від виду діяльності та їхньої витратної складової.

"Ми взяли за основу польську систему оподаткування малого та середнього бізнесу. Саме в Польщі існує диференційована система, там досить багато ставок: від 2% до... 20%... Найвищі ставки - це на ті види діяльності, в яких найменша витратна частина", - розповіла представниця Мінфіну.

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"Це ті види діяльності, які використовуються для підміни трудових відносин цивільно-правовими або контрактами з ФОП", - уточнила Воробей.

Вона повідомила, що наразі існує приблизне уявлення щодо переліку податкових ставок.

Проте їх впровадження не буде моментальним і передбачає переговори з бізнесом з метою обміну баченнями та розрахунками щодо нововведень.

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"Це буде публічний процес, і в основу його буде покладено ті пропозиції, які вже ми маємо сьогодні щодо запровадження диференційованих ставок на спрощеній системі та плюс європейський досвід, зокрема польський", - сказала Воробйова.

Наразі, за словами заступника міністра, держава не готова до переходу на диференційовану шкалу.

"Ми будемо залишатися на плоскій шкалі доти, доки не зможемо ефективно адмініструвати доходи, щоб у нас одночасно під час введення такої диференційованої шкали всі не стали бідними", - констатувала вона.

Нагадуємо:

Днями Міністерство фінансів опублікувало Національну стратегію доходів - документ, який визначатиме податкову та митну політику до 2030 року.

Серед найсуттєвіших пропонованих кроків - зміна філософії адміністрування податків, перегляд спрощеної системи оподаткування, прогресивна шкала ПДФО, зміни в оподаткуванні прибутку, та широкий перегляд пільг.

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