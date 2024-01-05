У Житомирі скоротять комунальників та чиновників для економії бюджету

У Житомирі планують скоротити працівників комунальних підприємств та міської ради для економії бюджетних коштів.

Про це розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин в інтерв’ю Суспільному.

Зазначається, що різниця в тарифах, відшкодування нестачі зарплатні, можливе просідання ПДФО та інші чинники призвели до викликів у формуванні бюджету на 2024 рік.

"Ті кошти, які навіть ми заклали в бюджеті на різницю в тарифах, я думаю, що їх буде недостатньо. Бо очікуємо зростання вартості електроенергії приблизно на 25%. Стає задача жорсткої економії в 2024 році. В середині грудня провели відверту розмову з керівниками комунальних підприємств. Вони переглядають фінансові плани на наступний рік", — розповів Сухомлин.

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Так, у комунальних підприємствах критичної інфраструктури переглянуть штатні розписи, але міський голова запевняє, що ні один спеціаліст звільнений не буде.

"Потрібно дивитися уважно на адміністрацію, на управління. Моя умова, те, що я казав директорам комунальних підприємств, установ – ні один спеціаліст не має бути звільнений з тих, які безпосередньо працюють на інфраструктурі, на інших підприємствах.

Тим більше, що гостро не вистачає (робочих, – ред.) кадрів через мобілізацію. До прикладу, у нас стоять автобуси вільні. Не можемо водіїв найти, бо офіційна зарплата, офіційний облік тощо", — пояснив мер міста.

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Також під скорочення потраплять працівники міської ради.

"Ми втратимо кадровий потенціал, але не можемо платити людям заробітну плату за те, що вони просто нічого не робитимуть. За ці кошти ми зможемо профінансувати проєкт з енергозбереження або направити ці кошти на підтримку військової частини", - розповів Сухомлин.

Він додав, що у 2024 році міська рада не фінансує капітальні видатки і фактично не потребує великої кількості фахівців.

" Зараз відпрацьовується по структурним підрозділам виконкому теж скорочення. У січні буде достатньо важка робота з цього приводу. Точні цифри назвати поки не можу. По виконкому вже ми бачимо приблизно 40 одиниць, але можливо, буде і більше", — розповів Сергій Сухомлин.

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