Український експорт може зрости на 9% у 2024 році – Мінекономіки

Експорт товарів та послуг з України у 2024 році може зрости на 9%, оскільки позитивні зрушення за цим напрямком почали відбуватися в останні місяці 2023 року.

Про це заявила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко, передає міністерство економіки.

За словами Свириденко зростання ексопрту обумовлене відкриттям альтернативного морського коридору, запуск механізму страхування суден від воєнних ризиків та налагодження річкової логістики на Дунаї.

"Логістика і далі є ключем для українського експорту. З усіма проблемами і викликами Україна експортувала 99,8 млн тонн товарів. Це на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Водночас вартість експорту була на 18,7% меншою, ніж роком раніше – 35,8 млрд доларів. Це один з найнижчих показників за останнє десятиліття", – зазначила Свириденко.

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Міністр також додала, що Уряд працює над тим, щоб посилити експортну логістику системами ППО та пошуком нових шляхів вивезення товарів і послуг. Бо тільки так можна забезпечити гнучкість та маневреність у разі нових викликів, щоб зберегти позитивні тенденції.

У міністерстві прогнозують, що за нинішніх умов у наступні роки експорт зростатиме. На 9% у 2024, 19,4% у 2025 та 20,6% у 2026 році. Глобальна ж мета – повернути обсяги вивезення українських товарів та послуг на рівень 2021 року.

Завдяки запуску морського коридору в грудні 2023 року Україна експортувала 7 млн 340 тис тонн тон товарів. Зокрема, зріс експорт металу – на 40% напівфабрикатів та на 45,3% прокату плоского.

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Ще одним важливим рішення для збільшення обсягів експорту стало запровадження унікального механізму страхування суден від воєнних ризиків.

Водночас через польське блокування скоротився експорт автотранспортом – на 18,3% менше в грудні, ніж у листопаді. Хоча за підсумками року скорочення незначне -0,7%.

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Економічна правда.