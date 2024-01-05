Вартість та наповнення "пакунку малюка" з 1 січня змінилась: подорожчав на 1000 гривень

Міністерство соціальної політики з 1 січня переглянуло вміст та збільшило на 1000 гривень вартість "Пакунку малюка" у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Склад бебі-боксу має переглядатися кожні 4 роки Це відбувається з урахуванням експертної думки не тільки працівників Мінсоцполітики, а й фахівців інших міністерств, залученням батьків немовлят, представників ЮНІСЕФ.

Така зустріч відбулась напередодні 2024 року. Заступниця міністра Уляна Токарєва зазначила, що у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму вартість бебі-боксу також зросте з 6816 до 7689 грн (вартість "Пакунку малюка" становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, у 2024 р. він становить 2 563 грн).

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"Наразі "пакунок малюка" став раціональніше укомплектованим: збільшено кількість або додано товарів, які користуються попитом, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки)", – пояснили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Скоригований вміст "Пакунку малюка" було затверджено наказом Мінсоцполітики №1 від 2 січня 2024 р. .

"Пакунки малюка" були запроваджені у 2018 році з початком пілотного проєкту, що реалізовувся за підтримки ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) і ЮНОПС (Управління ООН з обслуговування проектів).

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З того часу видано близько 700 тис "пакунків малюка". Можливий варіант й отримання грошової компенсації замість бебі-бокса.

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