Нафта дорожчає на тлі позитивних новин щодо інфляції в США 

Ціни на нафту зросли на тлі позитивних новин про інфляцію в США та підготовки США до врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,31 дол до 77,90 дол за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 0,43 дол до 72,62 дол.

"Хоча протокол засідання ФРС не містив прямих вказівок на те, коли може розпочатися зниження процентних ставок, дискусії свідчили про зростаюче відчуття того, що інфляція перебуває під контролем, а також про зростаюче занепокоєння щодо ризиків, які "надмірно обмежувальна" монетарна політика може нести для економіки", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, занепокоєння щодо пропозиції також викликають події на Близькому Сході, де ізраїльські війська планують більш цілеспрямований підхід на півноч своєї країниі і подальше переслідування лідерів ХАМАСу на півдні.

Для врегулювання конфлітку держсекретар США Ентоні Блінкен 4 січня вирушив на Близький Схід, щоб провести там тиждень дипломатичних переговорів.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації США запаси бензину минулого тижня продемонстрували найвищий тижневий ріст за останні 30 років, в той час як поставки дистилятів, які є індикатором попиту, впали до найнижчого рівня з 1999 року.

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Проте "ведмежі" дані були нівельовані геополітичними побоюваннями, надіями на економічне відновлення після можливого зниження процентних ставок і триваючими проблемами в судноплавстві.

Економічна правда.