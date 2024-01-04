Інфляція у Німеччині зросла до 3,8%, зруйнувавши надії на зниження ставок

У грудні інфляція в Німеччині прискорилася до найшвидших темпів за останні 3 місяці, поставивши під сумнів надії інвесторів на те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) почне знижувати процентні ставки вже в березні.

Про це пише Financial Times.

Так, за даними Федерального статистичного агентства, інфляція в найбільшій економіці Європи в грудні зросла на 3,8% в річному вимірі порівняно з 2,3% місяцем раніше.

Скорочення державних субсидій на газ, електроенергію та продукти харчування, яке розпочалося минулого року, спровокувало повторне прискорення річної інфляції в більшості країн Європи.

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Німецькі ціни на енергоносії зросли на 4,1%, змінивши тенденцію до зниження на 4,5 відсотка місяцем раніше.

Економіст німецького банку Commerzbank Марко Вагнер попередив, що інфляція в Німеччині може ще більше прискоритися в січні через підвищення податків і скорочення субсидій, прогнозуючи, що вона "в кінцевому підсумку стабілізується на рівні 3 відсотків" протягом цього року.

Французькі дані, опубліковані в четвер, також показали, що інфляція зросла до 4,1% порівняно з 3,9% у листопаді, що відображає прискорення зростання цін на енергоносії та послуги.

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Очікується, що дані по єврозоні в цілому, які будуть опубліковані в п'ятницю, покажуть, що інфляція зросла з 2,4% в листопаді до 3% в грудні, поклавши край шестимісячному падінню.

Економічна правда