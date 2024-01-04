Росія за 2023 рік зменшила транзит газу через Україну на 28,4%

Транзит російського газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", передає "Інтерфакс-Україна".

Загалом надходження газу через транскордонні точки входу в українську ГТС у 2023 році становило 19 млрд 636,2 млн куб. м (у 2022 - 22 891,5 млрд куб. м). Зокрема:

з боку Словаччини - 1 млрд 833,9 млн куб. м,

Угорщини - 1,341 млрд куб. м,

Молдови - 632,3 млн куб. м,

Польщі - 602 млн куб. м,

Румунії - 580,4 млн куб. м.

Постачання газу на "митний склад" (спеціальний режим, що дає право нерезидентам зберігати газ у ПСГ України. При цьому зберігання здійснюється без сплати мита і податків протягом 1095 днів, - ред.) торік становило 3 млрд 286,8 млн куб. м. На вихід "пішло" - 1 млрд 276,6 млн куб. м.

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Найбільший обсяг вивезення газу з "митного складу" зафіксовано в грудні (768,2 млн куб. м), а його закачування - в серпні (1 млрд 92,5 млн куб. м).

Нагадуємо:

Транзитний договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає принцип "качай або плати".

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Транзит у 2021-2024 рр. мав становити по 40 млрд куб. м газу на рік. Незалежно від прокачування, Росія має заплатити Україні за зазначені обсяги.

Глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що компанія не має наміру продовжувати дію транзитного контракту після його завершення 31 січня 2024 року.

Результати проведеного за сприяння USAID стрес-тесту показали, що ГТС і ПСГ України готові працювати в умовах нульового транзиту.