Польща отримала лист від Єврокомісії з вимогою скасувати ембарго на агропродукцію України
Польща отримала лист Європейської комісії із вимогою скасувати безстрокове ембарго на безмитний імпорт деяких сільськогосподарських товарів з України.
Про це повідомив польським ЗМІ міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.
"Ми отримали лист від Єврокомісії з вимогою скасувати ембарго", – сказав Чеслав Секерський.
У цьому зв'язку він зазначив, що зростає загроза повернення зернової кризи річної давності.
"Єврокомісія вимагає від Польщі зняти ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, а аграрії хвилюються, чи справді українське зерно буде лише транзитом", — йдеться у повідомленні.
Нагадуємо:
4 січня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів, ембарго на їх експорт до Польщі буде безстроковим.