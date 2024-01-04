Польща отримала лист від Єврокомісії з вимогою скасувати ембарго на агропродукцію України

Польща отримала лист Європейської комісії із вимогою скасувати безстрокове ембарго на безмитний імпорт деяких сільськогосподарських товарів з України.

Про це повідомив польським ЗМІ міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

"Ми отримали лист від Єврокомісії з вимогою скасувати ембарго", – сказав Чеслав Секерський.

У цьому зв'язку він зазначив, що зростає загроза повернення зернової кризи річної давності.

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"Єврокомісія вимагає від Польщі зняти ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, а аграрії хвилюються, чи справді українське зерно буде лише транзитом", — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

4 січня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів, ембарго на їх експорт до Польщі буде безстроковим.

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