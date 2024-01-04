Кабмін нагородив "Київтеплоенерго" грамотою: за мужність

Колектив комунального підприємства "Київтеплоенерго" (КТЕ) отримав Почесну грамоту Кабінету міністрів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Компанію нагороджено грамотою "за мужність і вагомий внесок у розвиток енергетичної галузі України в умовах воєнного стану".

"Це оцінка зусиль кожного працівника майже дев'ятитисячного колективу "Київтеплоенерго", який уже близько двох років тримає свій енергетичний фронт. Завдяки цьому Київ забезпечений теплом і світлом, незважаючи на повітряні атаки, ракетні удари та руйнування", - заявив директор "Київтеплоенерго" В'ячеслав Бінд.

Реклама:

Як зазначили в "Київтеплоенерго", працівники компанії від початку російської агресії, ризикуючи життям, гасили пожежі та рятували обладнання теплоелектроцентралей і котелень, піднімали "з нуля" енергосистему після блекауту, замінювали пошкоджені обстрілами трубопроводи, за лічені хвилини перемикали живлення теплоджерел до генераторів, розгортали пересувні котельні біля столичних лікарень.

"Щоб місто не занурилося в холод і темряву, працівники "Київтеплоенерго" тижнями жили на роботі, коли йшли бої поблизу Києва. Долали пішки десятки кілометрів до робочих місць, коли зупинявся громадський транспорт. Усе це вже стало невід'ємною складовою загального подвигу української енергетики", - прокоментували в компанії.