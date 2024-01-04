Ракетний удар по Кіровоградщині прийшовся на об'єкти "Укренерго" і "Кіровоградобленерго"
У результаті ракетної атаки по Кропивницькому, що сталася зранку 4 січня, удар прийшовся на об'єкти "Укренерго" і "Кіровоградобленерго".
Про це йдеться в повідомленнях Міністерства енергетики та "Укренерго".
Як зазначають в Міненерго, без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Водночас пошкодження не призвели до збоїв в роботі магістральної мережі.
"Ситуація контрольована", - наголосили в Міністерстві енергетики.
Крім того, за даними "Укренерго", пошкоджено один з ремонтно-виробничих об’єктів компанії. Уламками пошкоджено повітряні лінії "Кіровоградобленерго".
Від падіння уламків ракети загинув співробітник "Укренерго", ще четверо зазнали поранень.
Також постраждали двоє співробітників "Кіровоградобленерго", які зазнали поранення.