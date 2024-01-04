Підпільний тютюновий цех з промисловою лінією поліція викрила в колишній військовій частині

Національна поліція виявила підпільний тютюновий цех, облаштований промисловою лінією, на території колишньої військової частини.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"Знешкодили діяльність підпільного тютюнового цеху в Черкаській області. Кілька мешканців регіону облаштували виробництво на території колишньої військової частини. В одному з приміщень встановили промислову лінію, обладнання для сушіння тютюну та пакування", - повідомляють правоохоронці.

У повідомленні відсутня інформація, скільки часу діяв указаний цех і звідки надійшло промислове обладнання. Також не повідомляють, хто був власником колишньої військової частини.

Реклама:

Зазначається, що обладнання цеху складалося з промислової лінії для виробництва цигарок, обладнання для сушіння тютюну та пакування.

Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії на визначену потужність підприємство було облаштоване дизельною підстанцією. Також ділки встановили по периметру території камери відеонагляду.

Виробничі потужності дозволяли виготовляти понад 50 000 пачок цигарок на добу. На складах зберігалося 150 000 пачок цигарок.

Реклама:

Діяльність підпільного цеху правоохоронці ліквідували 2 січня. Загальна сума вилученого обладнання та продукції сягає 20 мільйонів гривень.

Також повідомляється, що готову продукцію збували під виглядом вітчизняних та іноземних тютюнових виробників через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в Черкаській, Київській та Вінницькій областях.

Кримінальне провадження розслідується за статтями 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення організаторів та учасників підпільного бізнесу до відповідальності.