В "Енергоатомі" припустили причину недопуску МАГАТЕ в реакторні зали ЗАЕС

Недопуск експертів МАГАТЕ в реакторні зали окупованої російськими агресорами Запорізької АЕС може бути спробою приховати реальну ситуацію на станції.

Про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Факт недопуску експертів моніторингової місії Агентства до реакторних залів, де розташовані активні зони реакторів і міститься відпрацьоване ядерне паливо, може бути спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на ЗАЕС", - зазначив Котін.

"Єдиний вихід - повна демілітаризація, деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Це ключова передумова для відновлення не тільки ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права", - наголосив очільник "Енергоатому".

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Він нагадав про те, що діяльність окупантів на ЗАЕС здійснюється з повним ігноруванням вказівок "Енергоатому".

"Єдиний легітимний оператор ЗАЕС, найбільшого в Європі атомного об'єкта, - це "Енергоатом", тож лише повернення станції під повний контроль України може забезпечити її ядерну та радіаційну безпеку", - наголосив Котін.

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3 січня МАГАТЕ заявило про недопуск його експертів для перевірки реакторних залів трьох із шести енергоблоків окупованої росіянами ЗАЕС - блоків 1, 2 і 6.

У заяві агентства підкреслюють, що його експертів уперше не допустили в реакторну залу енергоблока в "холодній зупинці", де розташована активна зона реактора і відпрацьоване паливо. Крім того, минулого тижня, як і раніше, було обмежено доступ до деяких частин машинних залів ЗАЕС, зокрема до приміщень блоків 3, 4 і 6. Крім того, експерти МАГАТЕ все ще очікують раніше обіцяного на 19 грудня 2023 року, але так і не наданого доступу на дахи реакторів.

Зазначається, що п'ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються в "холодній зупинці", а четвертий енергоблок перебуває в "гарячій зупинці" для виробництва пари й тепла, зокрема для прилеглого Енергодара.