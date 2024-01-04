Низка галузей зберігають настрої щодо скорочення працівників - опитування НБУ

Низка ключових галузей економіки в Україні зберігають негативні очікування щодо скорочення своїх працівників.

Це показало чергове опитування бізнесу, проведене Нацбанком протягом грудня 2023 року.

Зокрема, підприємства промисловості другий місяць поспіль прогнозують погіршення результатів своєї економічної діяльності. Причинами називаються зменшення обсягів експортно-імпортних операцій, зростання витрат на логістику через блокування кордону, високі ціни на пальне. З них:

планують залишать поточну кількість працівників – 78%;

найматимуть нових – 6%;

проводитимуть звільнення – 15%, що у 2,5 раза перевищує кількість тих, хто планує збільшення штату.

Будівельні підприємства третій місяць поспіль найбільш песимістично серед інших секторів оцінили економічні результати своєї діяльності в найближчій перспективі, зважаючи на сезонне падіння економічної активності, звуження інвестиційного попиту та брак кваліфікованих кадрів. При цьому посилились очікування щодо скорочення загальної чисельності працівників. Зокрема:

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залишатимуть поточну кількість працівників – 70%;

найматимуть нових – 5%;

проводитимуть звільнення – 25%, що у 5 разів перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Підприємства у сфері послуг погіршили негативні оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на логістичні труднощі з перетином кордону, високі ціни на пальне та слабкий попит. З них:

залишатимуть поточну кількість працівників – 80%;

найматимуть нових – 7%;

проводитимуть звільнення – 13%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Щодо сфери торгівлі, то тут нові наймання переважатимуть над звільненнями – 9% проти 8%. Тим не менше, більшість компаній у цьому секторі не мають наміру змінювати кількість своїх працівників – 84%.

Загалом підприємства торгівлі у грудні погіршили оцінки своєї ділової активності після дев’яти місяців поспіль позитивних очікувань унаслідок скорочення обсягу імпорту товарів через блокування кордону та зниження купівельної спроможності населення.

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