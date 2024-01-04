Турецька компанія планує побудувати логістичний і транспортний вузол в аеропорту "Антонов"
Турецька компанія Mabtec Engineering and Consultancy планує побудувати логістичний і транспортний вузол у розташованому під Києвом аеропорту "Антонов".
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
"Планується будівництво сучасного логістичного і транспортного вузла, який почне роботу після відкриття повітряного простору України", - розповів Кисилевський.
Mabtec Engineering and Consultancy займається проєктуванням, реалізацією та управлінням інженерних проєктів.
На сайті турецької компанії в портфоліо вказані, зокрема, численні проєкти в стамбульському аеропорту Сабіха Гекчен, у столиці Туркменістану Ашхабаді, а також в Іраку, Афганістані та Азербайджані.
Раніше повідомлялося, що Mabtec Engineering and Consultancy оголосила про старт розробки концепції реконструкції аеропорту "Антонов" на базі індустріального парку Bucha Techno Garden.